Власти непризнанного Приднестровья предлагают жителям греться дровами

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский на фоне исчезновения газа и отопления в домах тысяч людей призвал их греться дровами. Об этом он написал вечером 3 января в своем Telegram-канале.

Красносельский написал, что "безвыходных ситуаций нет" и призвал жителей региона, которые не могут решить проблему с отоплением, обращаться на горячую линию, сообщает Newsmaker.

"Сейчас мы с благодарностью вспоминаем тех, кто строил жилье с печным отоплением. Во многих частных домах, особенно в сельской местности, сохранились печи, их расконсервировали и затопили. К счастью, наш край богат древесиной, запасы пока есть. В каждом районе открыты пункты реализации твердого топлива. По запросам граждан, которые в силу жизненных обстоятельств не могут обеспечить себя дровами, их предоставляют бесплатно", – заявил он.

С 1 января непризнанный регион перестал получать российский газ, из-за чего газ исчез у десятков тысяч бытовых потребителей и остановилась работа местной промышленности.

Власти Приднестровья призвали жителей решать проблему с помощью электрообогревателей, поскольку электричество пока является доступным ресурсом – Днестровская ГРЭС продолжает работать на запасах мазута и угля.

По прогнозам, их должно хватить до конца зимы, но с резким "скачком" потребления электроэнергии для компенсации отсутствующего газа и с наступлением холодов они могут иссякнуть гораздо быстрее.

С 3-го января в Приднестровье ввели веерные отключения электроэнергии из-за того, что электросети не выдерживают новой нагрузки.