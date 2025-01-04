Последнее обновление: 04.01.2025 14:55

Для въезда в Латвию требуется декларировать транспортные средства

Для въезда в Латвию с 1 января 2025 года требуется декларировать транспортные средства, зарегистрированные за пределами страны. Об этом сообщает Генеральное консульство Беларуси в Даугавпилсе.

Исключение составляют страны Евросоюза и Швейцария.

Декларирование осуществляется через портал электронных услуг Дирекции безопасности дорожного движения Латвии – e.csdd.lv.

При этом требование не распространяется на транспортные средства, которые:

принадлежат или находятся во владении лица, пользующегося иммунитетами и привилегиями в соответствии с нормами международного права, обязательными для Латвии;

принадлежат или находятся во владении лица, отправляющегося в краткосрочную поездку, включая транзит, для выполнения официальных функций или для оказания технической поддержки латвийскому или иностранному дипломатическому или консульскому представительству или международной организации.

За использование в дорожном движении на территории Латвии незадекларированного транспортного средства на его водителя может быть наложен штраф в размере от €55 до €140.



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