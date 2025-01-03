Последнее обновление: 03.01.2025 21:05

В Беларуси зарегистрировали противоопухолевый клеточный продукт

Первый противоопухолевый клеточный продукт на основе клеток-киллеров зарегистрирован в Беларуси. Об этом пишет издание "Медицинский вестник".

Согласно информации, технология разработана специалистами Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии.

"В нашей стране был впервые зарегистрирован противоопухолевый биомедицинский клеточный продукт на основе естественных киллерных клеток человека. Клеточная иммунотерапия в настоящее время активно применяется в клинической практике, в частности при лечении онкологических заболеваний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой подход является дополнительным к традиционным методам лечения, позволяет снизить токсическое действие химиопрепаратов и повысить эффективность проводимой терапии.

Для оказания медицинской помощи пациентам с использованием клеток создаются биомедицинские клеточные продукты - это пересадочный материал, полученный на основе клеток человека, не подвергшихся существенным манипуляциям, за исключением эмбриональных, фетальных стволовых и половых клеток.



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