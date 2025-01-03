Apple выплатит пользователям компенсации за шпионаж Siri

Apple выплатит $95 млн для урегулирования коллективного иска, в котором компанию обвинили в нарушении конфиденциальности пользователей из-за работы голосового ассистента Siri.

Согласно иску, Siri случайно записывала разговоры, а записи передавались сторонним рекламодателям. Об этом сообщает Reuters.

Истцы заявили, что после обсуждения определенных товаров и услуг, таких как кроссовки Air Jordan, рестораны Olive Garden или медицинские консультации, на их iPhone появлялась соответствующая реклама.

Иск был подан в 2019 году, когда стало известно, что сотрудники Apple анализировали записи Siri, которые могли содержать конфиденциальную информацию, в частности медицинские данные, личные разговоры или потенциально компрометирующие детали.

Apple отмечала, что анализ записей Siri всегда производился для улучшения работы ассистента, однако в политике конфиденциальности компании это не было четко прописано. Истцы утверждали, что, зная о таком подходе, они бы не покупали устройства Apple.

В рамках мирового соглашения Apple отрицает обвинения, но согласилась на выплату во избежание длительного судебного процесса. Суд предварительно одобрил урегулирование, охватывающее всех владельцев устройств с Siri в США, чьи данные могли быть записаны между 17 сентября 2014 года и 31 декабря 2024 года.

Для соискателей компенсации будет создан специальный веб-сайт, где они смогут подать заявку. Пользователи смогут претендовать на возмещение пяти устройств Siri, получив до $20 за каждое. Заявки будут приниматься до 15 мая 2025 года, после чего выплаты будут произведены.