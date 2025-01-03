Последнее обновление: 03.01.2025 15:41

Годовые продажи электромобилей Tesla упали впервые за более чем десятилетие

Компания Tesla в прошлом году продала 1,79 млн электромобилей. Это меньше показателя 2023 года, а также ниже прогноза аналитиков.

Причем годовой объем продаж упал впервые за более чем десятилетие, несмотря на положительную динамику в конце года. Об этом пишет Bloomberg.

"Эти результаты являются отрезвляющим напоминанием о реальных вызовах для производителей электромобилей, даже несмотря на то, что ажиотаж вокруг беспилотных автомобилей и близость Маска к Трампу привели к стремительному росту акций Tesla в последние месяцы.

Слабый потребительский спрос давит на продажи электромобилей, и эта проблема может обостриться из-за стремления Трампа ограничить стимулы для электрокаров", - отмечает агентство.

Акции Tesla упали после этих результатов, снизившись на 5,8%. В 2024 году акции компании выросли на 63%.

В 2024 году акции компании выросли на 63%.

За квартал, закончившийся 31 декабря, компания поставила 495 570 автомобилей, не дотянув до 512 277, которые прогнозировали аналитики. Чтобы достичь своей цели "незначительного" роста за весь год, компании нужно было продать почти 515 000 автомобилей в 4 квартале.

В 2024 году Tesla столкнулась с рядом неудач, включая поджог на заводе в Берлине, перенаправление поставок и общеотраслевое замедление продаж электромобилей, напоминает Bloomberg.

В 2024 году Tesla столкнулась с рядом неудач, включая поджог на заводе в Берлине, перенаправление поставок и общеотраслевое замедление продаж электромобилей.

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