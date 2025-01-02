Последнее обновление: 02.01.2025 15:41

В Грузии с нового года зарплаты депутатов удвоились, премьера – утроились

С 2025 года депутаты парламента Грузии будут получать почти вдвое большую заработную плату, а заработная плата премьер-министра вырастет более чем втрое. Об этом сообщают "Новости-Грузия".

С января 2025 года месячная заработная плата обычного депутата выросла с 4624 лари до 8250 лари (около $3 тыс.). Заработная плата спикера парламента выросла с 6260 до 10 тысяч лари (около $3,6 тыс.). Председатели фракций и комитетов будут получать 9 тысяч лари (примерно $3,3 тыс.) вместо 5540.

Годовая зарплата премьер-министра страны в 2025 году составит 159 тысяч лари ($56,8 тыс., соответственно, около $4700 в месяц), тогда как перед этим составляла 41 тысячу лари.

Годовые заработные платы министров вырастут с $23-29 тысяч до около $48 тысяч.

Изменения, которые запустили повышение заработных плат чиновников, приняли в начале 2024 года. Премьер Ираклий Кобахидзе объяснил тем, что высокие зарплаты могут предотвратить коррупцию.



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