В Литве не видят необходимости в ослаблении ограничений для приезжих белорусов

За последний год въезд белорусов в Литву и выезд из нее снизился почти на миллион, поэтому министр внутренних дел Владислав Кондратович не видит необходимости в ослаблении существующих ограничений. Об этом сообщает LRT.

За исключением некоторых случаев, действующими национальными санкциями прием заявлений на получение шенгенских и национальных виз от граждан Беларуси прекращен.

Белорусы, прибывающие в страну не через границу ЕС, подвергаются дополнительным проверкам в отношении угроз национальной безопасности, общественному порядку, общественной политике, внутренней безопасности, общественному здоровью или международным отношениям.

По данным, предоставленным Государственной службой охраны границы агентству BNS, в прошлом году было зарегистрировано в общей сложности около 1,5 млн пересечений границы, в 2023 году их было около 2,6 млн, а в 2022 году границу пересекли около 1,7 млн белорусов.

По мнению Кондратовича, такие цифры могут быть связаны со снижением количества граждан соседнего государства на литовском рынке труда, закрытием части пограничных пунктов с Беларусью и другими мерами, которые усложнили попадание в страну.

После закрытия пограничных пунктов Лаворишкес, Райгардас, Шумскас и Тверячюс в прошлом и позапрошлом году сейчас на границе с Беларусью действуют только пункты пропуска в Мядининкай и Шальчининкай.

Отказаться от еще одного пункта пока не планируется.

По данным Департамента миграции, на 1 декабря прошлого года вид на жительство в Литве имели 59 тысяч граждан Беларуси.

Как сообщалось, правительство Литвы предложит Сейму продлить еще на год национальные санкции, примененные к гражданам Беларуси и России.