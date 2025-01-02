Полиция Южной Кореи провела обыски в аэропорту Муана по делу о катастрофе

Полиция Южной Кореи в четверг провела обыски в международном аэропорту Муан в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета, в которой в прошлое воскресенье погибли 179 человек. Об этом сообщает Yonhap.

Правоохранители также провели обыск в сеульском офисе авиакомпании Jeju Air.

Отмечается, что ордер на обыск был выдан по обвинению в профессиональной халатности, которая привела к гибели людей.

Как сообщалось, 29 декабря в результате авиакатастрофы в международном аэропорту Муан в Южной Корее погибли 179 человек.