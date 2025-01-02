В Саудовской Аравии казнили шестерых граждан Ирана

Шестеро иранцев казнены в Саудовской Аравии за попытку контрабанды наркотиков в страну. Об этом сообщает CNN Türk.

«Министерство внутренних дел Саудовской Аравии объявило о казни 6 иранцев за попытку контрабанды наркотиков в страну», - говорится в сообщении.

В заявлении МВД Саудовской Аравии говорится, что подозреваемые задержаны, признаны судом виновными и приговорены к смертной казни, приговор суда приведен в исполнение.

В то же время Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Саудовской Аравии в Тегеране Абдаллу бин Сауда аль-Анази и передало ему «решительную ноту протеста» против этих казней.

В сентябре 2023 года Саудовская Аравия и Иран обменялись послами, тем самым официально возобновив дипломатические отношения после семилетнего перерыва.