Последнее обновление: 31.12.2024 16:00

Армия Литвы проведет функциональные испытания тепловых ракет

В Литве транспортный самолет Spartan C-27J Военно-воздушных сил (ВВС) во вторник проведет тренировочные полеты в Шяуляйском регионе. Об этом сообщает LRT.

Во время полета будут проведены периодические функциональные испытания тепловых сигнальных ракет 118 MK3 Flares.

Цель заранее запланированных полетов – проверить качество боеприпасов и продлить срок их хранения, сообщили в армии.

Испытания будут проводиться ВВС, а инспектирование взрывоопасных боеприпасов проведут военные Службы депо Управления логистики.



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