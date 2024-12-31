Педработникам Беларуси с нового года повысят зарплату

Педагогическим работникам в Беларуси с 1 января 2025 года повысят зарплату. Об этом говорится в постановлении Минобразования № 204 от 20 декабря 2024 г.

Как пояснила пресс-служба ведомства, зарплату педагогам увеличат «в целях повышения престижа педагогической профессии и в рамках последовательного повышения размера оплаты труда педагогических работников».

Учителя получат увеличение на 39%, воспитатели и помощники воспитателей в учреждениях дошкольного образования — на 20%, а преподаватели и мастера производственного обучения — на 27%.

Профессорско-преподавательский состав получит прибавку на 15%, а для научных сотрудников, имеющих ученые степени, предусмотрены дополнительные надбавки: 35% к окладу для кандидатов наук и 55% для докторов наук. Такие меры направлены на «привлечение научных работников к педагогической деятельности и повышение качества подготовки студентов».

Кроме того, с нового года на 20% будет повышена зарплата социальных педагогов и педагогов-психологов.

Помимо этого, увеличится размер доплат за особые условия труда: на 10% от базовой ставки — для специалистов, работающих с обучающимися, имеющими особенности психофизического развития, включая детей с расстройствами аутистического спектра, незрячих детей, детей-сирот и других категорий.