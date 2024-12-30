Последнее обновление: 30.12.2024 18:25

Nvidia займется разработкой человекоподобных роботов

Корпорация Nvidia сфокусируется на робототехнике в 2025 году. Она запустит новое поколение компактных компьютеров Jetson Thor для гуманоидов. Об этом пишет Financial Times.

Ожидаемый шаг является частью многолетней стратегии. Компания не стремится конкурировать с производителями роботов вроде Tesla. Она ориентирована на предоставление «сотням тысяч» ботов новой технологии питания.

Вице-президент по робототехнике Nvidia Дипу Талла сообщил FT, что текущее желание окунуться в новый сектор связано с двумя технологическими прорывами: существенным ростом генеративных моделей искусственного интеллекта и способностью обучать роботов с помощью смоделированной среды.

Также частичная смена фокуса может быть связана с желанием крупных клиентов Nvidia вроде Amazon и Google снизить зависимость от производителя ИИ-чипов.

Следует отметить, что ИИ стал катализатором роста для Nvidia в 2024 году.

В декабре фирма представила Jetson Orin Nano Super — «свой самый доступный суперкомпьютер» с генеративным искусственным интеллектом.



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