Талибы запретили афганским женщинам работать в НКО

Министерство экономики Афганистана объявило о закрытии всех национальных и иностранных общественных организаций в стране, где работают женщины. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

В письме, опубликованном в воскресенье вечером, министерство предупреждает, что невыполнение этого приказа приведет к тому, что НПО потеряют лицензию на работу в Афганистане.

Министерство заявляет, что оно отвечает за регистрацию, координацию и надзор за всей деятельностью, осуществляемой национальными и иностранными организациями.

«В случае невыполнения распоряжения вся деятельность этой организации будет прекращена, а лицензия на деятельность, выданная министерством, будет отозвана», - говорится в письме.

Два года назад талибы уже приказали НПО прекратить нанимать афганских женщин «якобы из-за того, что они неправильно носили хиджаб».

Ранее талибы уже запретили женщинам доступ ко многим видам работ и большинству общественных мест. Также они лишили их возможности получить образование после шестого класса.

В январе 2024 года правительство талибов ограничило доступ афганских женщин к работе, путешествиям и медицинским услугам, если они не замужем или у них нет опекуна-мужчины.