В Минске начинают проектирование четвертой линии метро. Об этом сообщил председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев.

"Мы начинаем проектирование четвертой линии - это кольцевая линия метро. 25 километров и 17 станций запланировано по генплану. Мы планируем, что с учетом строящегося большого микрорайона "Северный берег" и микрорайонов, где проживает свыше 800 тыс. человек (это Фрунзенский и Московский районы), после завершения "Парка Дружбы народов" (строящаяся станция третьей линии метро - прим.) будем начинать с этой стороны", - сказал чиновник, которого цитируют госСМИ.