След от волочения якоря нашли на дне Финского залива в районе повреждения Estlink 2. Об этом сообщила полиция Финляндии.

Протяженность следа составляет несколько десятков километров. Во время подводного обследования района повреждения кабеля было обнаружено место, где якорь подняли, а от него след тянется на несколько десятков километров, передает Yle.

Как заявили в полиции, предполагается, что след был оставлены якорем танкера Eagle S, которое подозревается в повреждении кабеля. В полиции добавили, что у следствия есть «предварительное понимание того, что произошло в море и как образовался этот якорный след». Пока подводные работы остановлены из-за погоды.

Танкер Eagle S связывают с так называемым "теневым флотом" РФ. Судно было задержано, полиция допрашивает экипаж, состоящий из граждан Грузии и Индии. Ранее сообщалось, что на борту танкера было найдено оборудование, которое могли использовать для шпионажа.