Греция передаст Украине свыше двух десятков ракет Sea Sparrow

Греция передаст Украине 24 корабельные зенитные ракеты малой дальности Sea Sparrow. Об этом сообщает Ekathimerini.com.

Эти ракеты американского производства свыше 40 лет находятся в эксплуатации Военно-морских и Военно-воздушных сил Греции. Сейчас они были признаны ненужными для оперативного использования по греческим военным стандартам, поэтому передача ракет не снижает обороноспособность Греции в Эгейском море.

Отмечается, что передача ракет – часть более широкой военной помощи от Греции, которая предусматривает снаряды для артиллерии, оружие и боеприпасы.

RIM-7 Sea Sparrow – зенитная ракета малой дальности класса "корабль-воздух". Используется для обеспечения противоракетной защиты кораблей. Отмечается, что у Украины есть необходимые пусковые установки для использования ракет – советские ЗРК "Бук" или ПВО FrankenSAM.

Минимальная дальность выстрела – 1,5 км, максимальная – 20-30 км, высота поражения – от 6 м до 15 240 м.