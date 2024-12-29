Израиль представил в ООН доклад о пытках заложников ХАМАС

Министерство здравоохранения Израиля представило в ООН доклад о пытках, совершенных членами террористической группировки ХАМАС в отношении израильтян, похищенных в ходе атаки радикальных исламистов на кибуцы и музыкальный фестиваль на юге Израиля в октябре 2023 года.

Документ был представлен специальному докладчику ООН по вопросам пыток Элис Джилл Эдвардс, сообщило в субботу, 28 декабря, агентство dpa.

Как заявил глава израильского Минздрава Уриэль Буссо, в докладе говорится о "жестоком обращении, психологическом насилии, физических пытках и действиях, которые не поддаются воображению". Отчет основан на выводах врачей, лечивших более 100 заложников ХАМАС, ранее оказавшихся на свободе.

Почти все освобожденные, включая детей, подвергались физическому, психологическому и сексуальному насилию в той или иной форме, заявил Буссо. Среди "типичных" методов негуманного обращения с заложниками, которые применяли исламисты, он также назвал одиночное заключение, голодание, лишение сна, угрозы и отказ в помощи при травмах и хронических заболеваниях.

"Заложников избивали, связывали, таскали за волосы, лишали еды и воды, наносили ожоги. Их часто держали в ужасных гигиенических условиях. Некоторые болезненные медицинские процедуры проводились без анестезии. Женщины подвергались сексуальным домогательствам, им приходилось раздеваться перед похитителями-мужчинами и терпеть прикосновения", - цитирует доклад dpa.

В марте 2024 года Израиль представил в ООН другой доклад, описывающий негуманное обращение ХАМАС с заложниками - в нем речь шла о сексуальном насилии. На фоне отсутствия реакции на документ со стороны генсека ООН Антониу Гутерриша Израиль отозвал из ООН своего постпреда.

Спустя более 14 месяцев с момента атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года в плену у радикальной группировки числится 101 человек. Общественность не располагает никакими данными о состоянии этих людей и даже о том, живы ли они.

По состоянию на начало ноября 2024 года из удерживаемых ХАМАС заложников лишь 51 человек оставался в живых, писала ранее газета Israel Hayom со ссылкой на израильскую разведку. Власти Израиля при этом допускают, что фактическое число остающихся в живых заложников может быть еще меньше, учитывая "интенсивное военное давление" на сектор Газа и условия содержания пленников.