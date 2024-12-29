Азербайджан изменит правила пребывания в стране для россиян

Азербайджан изменит в ближайшее время правила пребывания в стране для граждан России. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Как и во всех внешнеполитических вопросах, в вопросах временного пребывания и миграции азербайджанская сторона будет исходить из принципов паритета и взаимности", – отметил Гаджизаде, которого цитирует АЗЕРТАДЖ.

Недавно в МИД РФ объявили, что с 1 января 2025 года срок временного пребывания граждан иностранных государств на российской территории будет осуществляться в течение одного календарного года и составит 90 дней.