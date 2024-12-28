В Беларуси помиловали еще двадцать политзаключенных

Лукашенко подписал очередной указ "о помиловании 20 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности", сообщает его пресс-служба.

Среди помилованных - 11 женщин, 14 имеют хронические заболевания, у 10 человек есть дети, одна женщина имеет 4 детей.

Утверждается, что все они "ходатайствовали о помиловании, раскаялись в содеянном".

МВД будет контролировать их поведение после освобождения.

Фамилии освобожденных как обычно не приводятся.

Параллельно с проходящими "помилованиями" в Беларуси продолжаются суды по политически мотивированным делам.