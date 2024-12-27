Литва примет дополнительные меры безопасности после обрыва кабеля в Балтийском море

После зафиксированного в среду, 25 декабря, обрыва кабеля в Балтийском море Министерство обороны Литвы сообщило в четверг о принятии дополнительных мер по повышению безопасности критической инфраструктуры.

"С тех пор как начались инциденты и повреждения подводной инфраструктуры Военно-морские силы (ВМС) усилили наблюдение и патрулирование в Балтийском море. Поскольку инциденты повторяются, будут приняты дополнительные меры для повышения безопасности нашей критически важной инфраструктуры и устойчивости к гибридным угрозам", – цитирует LRT сообщение министерства.

В среду произошел инцидент в Балтийском море, в ходе которого отключилась подводная линия электропередачи между Эстонией и Финляндией.

По данным министерства, литовские власти тесно сотрудничают с зарубежными партнерами и готовы оказать всю необходимую помощь Финляндии и Эстонии.

"Получив информацию о новых инцидентах в Балтийском море, связанных с повреждением критической инфраструктуры, мы обеспечили оперативный обмен информацией с нашими союзниками в странах Балтии и Северных странах, в случае необходимости готовность принять дополнительные меры безопасности", – сказала министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

"С начала этих инцидентов ВМС Литвы усилили наблюдение и патрулирование в Балтийском море. Мы готовы к любым сценариям. Защита морской инфраструктуры остается приоритетом. Мы будем поддерживать эстонские и финские инициативы по усилению защиты", – сказала министр.

Президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя инцидент, сказал, что это уже не выглядит как случайность. Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас заявил, что энергетическая система Литвы после инцидента стабильна.

В четверг финские власти объявили о начале расследования диверсии со стороны нефтяного танкера, вышедшего из российского порта, в связи с повреждением соединяющего Финляндию и Эстонию электрокабеля.