Последнее обновление: 27.12.2024 15:23

В ОАЭ планируют запустить первую в мире службу летающих такси до конца 2025 года

Столица ОАЭ Абу-Даби заключила соглашение с калифорнийским разработчиком самолетов eVTOL Archer Aviation о запуске сервиса летающих такси до конца 2025 года. Об этом рассказал представитель Archer в интервью The Independent.

eVTOL – это электрические летательные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой, такой дрон с пассажиром предназначен для внутригородских перемещений.

Согласно соглашению, самолеты eVTOL будут производиться в Абу-Даби. Планируется, что самолет Archer's Midnight будет перевозить до четырех пассажиров на одно транспортное средство между разными узловыми портами, расположенными вокруг столицы ОАЭ, сокращая время в пути на 80%.

"Цель Archer – трансформировать городские путешествия, заменив 60-90-минутные поездки на автомобиле 10-20-минутными полетами, которые являются безопасными, экологичными, не шумными и конкурентоспособными по стоимости с наземным транспортом", – отметил представитель Archer.

Отмечается, что Archer's Midnight EVTOL сможет перевозить пассажиров со скоростью до 240 км/ч, используя рельеф города, чтобы большую часть пути пролететь над водой.

Концепция летающих такси впервые была популяризирована компанией Uber в 2016 году во время конференции Elevate.

С тех пор появилось более 300 стартапов в сфере eVTOL, привлекших около $10 млрд финансирования.



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