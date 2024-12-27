Последнее обновление: 27.12.2024 15:23

В Китае впервые сократилось количество работников в сфере финансов и недвижимости

Финансовые компании и компании, занимающиеся недвижимостью в Китае, впервые за последние годы испытали сокращение численности своих работников, что отражает убытки, нанесенные обвалом на рынке жилья и проверками регуляторов. Об этом пишет Bloomberg.

На конец 2023 года в финансовой отрасли работало 12,4 миллиона работников, что на 32% меньше, чем пятью годами ранее. Количество людей, работающих в девелоперских компаниях, сократилось на 27% до 2,7 миллиона человек.

Количество работников в сфере недвижимости в целом выросло на 14% за этот период благодаря увеличению количества рабочих мест в сфере управления недвижимостью и агентств по продаже.

При этом число работников строительных компаний сократилось на 12% до 51 миллиона человек.



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