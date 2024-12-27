BYD уволила подрядчика в Бразилии из-за обвинений в рабских условиях труда

Китайский автопроизводитель BYD уволил субподрядчика, который занимался строительством его завода в Бразилии, после того как местные трудовые органы заявили о спасении 163 работников из условий, подобных рабству. Об этом пишет Financial Times.

BYD, крупнейший китайский производитель электромобилей и конкурент Tesla, поддерживаемый Уорреном Баффетом, проводит реконструкцию старого завода Ford в северо-восточном штате Баия в рамках планов быстрой глобальной экспансии.

По данным бразильских чиновников, работники китайского субподрядчика Jinjiang Construction проживали в "чрезвычайно унизительных" условиях в общежитиях на строительной площадке, где наблюдалось перенаселение, кровати без матрасов и недостаточное количество санитарных помещений.

Также было заявлено об опасных условиях труда и длинных рабочих часах, которые приводили к несчастным случаям на стройке. Чиновники утверждают, что нашли доказательства принудительного труда: у работников конфисковывали паспорта, а 60% их зарплаты удерживали.

BYD заявила о расторжении контракта с Jinjiang, тогда как представитель компании на своих страницах в соцсетях распространил отрицание субподрядчика относительно каких-либо нарушений.

Бразильский офис BYD заявил, что компания имеет "нулевую толерантность к любым нарушениям бразильского законодательства и человеческого достоинства".

"В связи с этим компания решила немедленно расторгнуть контракт с подрядчиком на часть строительных работ и оценивает другие соответствующие меры", - добавили в BYD. Другие подрядчики продолжают работу на объекте.

В заявлении на китайском языке на платформе Weibo компания Jinjiang назвала обвинения в "рабстве" или "спасении" работников "абсолютно не соответствующими действительности".

Jinjiang, базирующаяся в провинции Сычуань на юго-западе Китая, добавила, что культурные различия, ошибки перевода и интерпретации привели к "неточностям" в официальных заявлениях Бразилии.