Украина сохранит белорусский язык в перечне требующих поддержки и защиты

Украина сохранит белорусский язык в перечне языков, которые требуют поддержки и защиты. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно информации, правительство страны зарегистрировало в Верховной Раде проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков».

Мельничук пояснил, что изменения касаются перевода названия хартии. Кроме того, обновляется перечень языков, в отношении которых применяется режим поддержки и особой защиты.

«Предлагается установить, что в Украине положения Хартии будут применяться к таким языкам: белорусский, а также болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит», - написал Мельничук.