Азербайджан не намерен принимать никакой помощи из Чечни в связи с авиакатастрофой

Азербайджан не намерен принимать никакой помощи из Чечни. Об этом азербайджанским СМИ сообщили в администрации президента Азербайджана.

Власти Чечни накануне сообщали о том, что "по поручению Рамзана Кадырова они готовы оказать финансовую и другую помощь всем семьям погибших и пострадавших" в катастрофе летевшего из Баку в Грозный самолета AZAL.

"Азербайджан не нуждается в какой-либо помощи. Ни государство, ни граждане не примут такую помощь. Мы оказываем и будем оказывать необходимую помощь своим гражданам. Азербайджан требует признания факта, принесения извинений и выплаты соответствующих компенсаций", - сообщил источник в АП.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа). В результате 38 человек погибли, 29 выжили.

Как стало известно редакции Caliber.Az из достоверных правительственных источников Азербайджана, по предварительным итогам расследования было установлено, что самолет AZAL, направлявшийся по маршруту Баку-Грозный, подвергся атаке на подлете в город Грозный с помощью системы российской ПВО "Панцирь-С".

Более того, в результате использования систем РЭБ российской стороной была полностью парализована система связи азербайджанского борта. Именно с этим обстоятельством самолет исчез с радаров в российском авиационном пространстве, и был восстановлен только в районе акватории Каспийского моря.

Редакция отмечает, что согласно российским же источникам, в момент совершения рейса над территорией Чечни российские ПВО пытались сбить украинские БПЛА. Так, глава Совета безопасности Чечни Хамзат Кадыров подтвердил факт атаки беспилотниками по Грозному утром 25 декабря, отметив, что пострадавших и разрушений нет. В таком случае российская сторона была обязана закрыть свое воздушное пространство для гражданских самолетов, чего, однако, сделано не было. Почему над Чечней не была объявлена бесполетная зона – большой вопрос.

Как известно, аэропорт города Грозный не дал добро на посадку самолета. Более того, борту AZAL также не были даны разрешения на посадку в аэропортах в Махачкале и Минеральных Водах. Дезориентированный экипаж борта, подвергшийся обстрелу ПВО и воздействию систем РЭБ, был перенаправлен в казахстанский город Актау. Можно предположить, пишет Caliber.Az, что данная рекомендация была дана с одной целью: чтобы самолет упал в Каспийское море, все свидетели бы погибли, а самолет затонул. Видеозаписи из салона самолета свидетельствуют о том, что два пассажира были ранены осколками. Все свидетельские показания, в том числе по поводу взрывов, которые слышали за бортом, указывают на работу ПВО.

Для азербайджанской стороны, участвующей в расследовании, ситуация абсолютно очевидна. Никто не утверждает, что сделано это было целенаправленно. Однако, учитывая установленные факты, в Баку ожидают, что российская сторона признается в сбитии азербайджанского борта, принесет официальные извинения азербайджанскому народу и проведет полноценное расследование, по итогу которого будут привлечены к ответственности все виновные.