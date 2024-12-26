Одна из крупнейших в мире контейнерных компаний возвращается в Украину

Французская компания CMA CGM, которая входит в тройку крупнейших в мире операторов морских контейнерных перевозок, возвращается в Украину. Об этом сообщило профильное издание Splash 24/7.

CMA CGM в конце января запускает новый маршрут Odessa Express между портами Пирей (Греция), Стамбул (Турция) и Одесса. Компания станет вторым крупным оператором, который вернется в Украину с собственными судами после MSC.

На маршруте будут работать два судна еженедельно: Lila Canada (1118 TEU) и TJ Orhan (1550 TEU).

Это будет первое прямое сообщение между Грецией и Украиной с начала российского вторжения, по данным компании Alphaliner, специализирующейся на анализе рынка контейнерных перевозок.

В середине января также планирует возобновить свое сообщение с Украиной еще один перевозчик – турецкая компания Medkon Lines. Это небольшая компания с конца первой сотни, но она станет первым турецким оператором линейных перевозок, который вернется на украинский рынок.