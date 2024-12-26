Последнее обновление: 26.12.2024 17:36

В РФ после ЧП с танкерами в Керченском проливе объявят режим ЧС федерального масштаба

Режим ЧС федерального масштаба объявят из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сегодня заявил глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов в эфире местного телеканала.

"Мы вчера со всеми коллегами проговорили, данной ситуации по решению лидера (Путина – прим.) будет присвоен статус федеральной ЧС", - сказал Аксенов.

По его словам, глава МЧС РФ Александр Куренков соберет комиссию по ЧС, на которой и будет принято такое решение. Аксенов заявил, что на устранение последствий разлива мазута будут выделены федеральные средства.

Ранее глава МЧС прибыл в Анапу (Краснодарский край) для мониторинга работ по ликвидации последствий крушения двух танкеров. В среду в Краснодарском крае введен режим ЧС.

В аннексированном Крыму, где также с 21 декабря фиксируют выбросы мазута на берег, введен режим ЧС муниципального характера в Керчи, в соседнем Ленинском районе объявляли режим угрозы ЧС муниципального характера.

Как сообщалось, в Керченском проливе 15 декабря потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы.



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