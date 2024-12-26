Последнее обновление: 26.12.2024 17:36

В Балтийском море произошел очередной разрыв кабеля

Финская сетевая компания Fingrid сообщила о разрыве прямого сообщения между Финляндией и Эстонией Estlink 2.

В компании не исключают возможность диверсии.

По данным издания Yle, у места, где произошел разрыв, было замечено судно Xin Xin Tiang 2, которое ходит под флагом Гонконга. В районе пролегания кабеля Estlink 2 также был замечен танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Финская полиция выясняет их возможное причастие к выходу из строя подводного кабеля.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заверил, что происшествие не повлияет на энергоснабжение страны.

Финляндия и Эстония совместно владеют кабелями Estlink 2 и Estlink 1. Ранее в этом году Estlink 2 ремонтировали несколько месяцев: длина кабеля составляет около 170 км, 145 км из которых пролегают по морскому дну.



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