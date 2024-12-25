Католики празднуют Рождество Христово

Католики и протестанты Беларуси сегодня празднуют Рождество Христово.

В ночь с 24 на 25 декабря во всех католических храмах Беларуси проходят посвященные этому празднику торжественные богослужения.

Многие верующие встретили это праздник в храмах. В столице центральным местом стал Архикафедральный костел имени Пресвятой Девы Марии.

Встретив первую звезду узким кругом за особым ужином с молитвой, белорусы собираются в храмах.

«Свята Божага нараджэння – гэта свята жыцця і надзеі. Хочацца пажадаць нам, каб у нашым сэрцы нарадзіўся Езус Хрыстус, как там знайшлося мейсца. Как Езус адараваў нас сваёй сілай, любоўю. Как мы маглі далей ісці і маглі гэтым с усімі дзяліцца», – сказал архиепископ Минско-Могилевский, глава Римско-католической церкви в Беларуси Юзеф Станевский.

Торжества продлятся восемь дней. И по католической традиции образуют Октаву Рождества.

По случаю католического Рождества папа римский Франциск выступит сегодня с обращением "К городу и к миру" (Urbi et orbi).

Понтифик обратится к верующим с балкона базилики Святого Петра в Ватикане. Его выступление запланировано на 12:00 по местному времени (14:00 по Минску).