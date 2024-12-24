Правительство Беларуси внесло изменения в порядок выплаты госпособий воспитывающим детей семьям

Постановлением Совмина № 983 от 20 декабря 2024 года внесены изменения в ряд постановлений правительства по вопросам государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

Как сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты, основные новации, коснутся пособий по беременности и родам и по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком.

В частности, из расчета больничного исключаются периоды ухода за ребенком до достижения им возраста 3 лет, в случае, когда отпуск по уходу за данным ребенком прерван по причине ликвидации нанимателя.

Кроме того, увеличится размер пособий по беременности и родам и по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком.

Изменяется расчет среднедневного заработка для мам, собирающихся во второй (последующий) отпуск по беременности и родам.

Новации также коснулись пособий в связи с рождением и воспитанием детей.

Так, конкретизировано место назначения пособий на детей для физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы в ФСЗН.

Предоставлена возможность выплаты пособия другому родителю в полной семье (без изменения места выплаты).

В случае признания родителя, которому назначено пособие, ограниченно дееспособным в судебном порядке либо если он имеет заболевание, при котором не может выполнять родительские обязанности.

Дополнен перечень документов, которые могут запрашиваться комиссиями по назначению пособий для принятия решений по назначению пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.

Конкретизированы документы, на основании которых дети, рожденные вне брака, учитываются в семье матери.

Установлен также единый порядок изменения размеров пособий.

С 1 января 2025 г. увеличение и уменьшение размеров пособий будет осуществляться со дня наступления обстоятельств, влекущих такое изменение.

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 г.