Nokia подала патент на модуль шифрования цифровых активов

Телекоммуникационная компания Nokia подала в КНР патентную заявку на устройство и ПО для шифрования цифровых активов, предназначенное для пользовательского оборудования.

Согласно поданным в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая документам, модуль использует систему ключей, индексов и идентификаторов абонентов. Некоторая информация является общедоступной.

Устройство предназначено для применения во всех видах проводной и беспроводной связи, включая мобильную. Набор используемых для шифрования компонентов и методов может отличаться в зависимости от технологии коммуникаций.

В примерах реализации функций шифрования цифровых активов компания упомянула метавселенную. На сайте Nokia обширная страница с информацией посвящена виртуальным мирам. Касательно использования технологии в собственном бизнесе там говорится: «Для провайдеров услуг связи метавселенная предоставляет потенциально новые возможности обслуживания потребителей и предприятий, требования к обновлению сетевой инфраструктуры и пропускной способности, а также возможности повышения эффективности операций».

Напомним, в 2021 году выход на рынок метавселенных анонсировал китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei.