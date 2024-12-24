Последнее обновление: 24.12.2024 15:24

Япония планирует сократить выбросы CO2 на 60% от уровня 2013 года к 2035 году

Япония планирует к 2035 году сократить выбросы углекислого газа на 60% по сравнению с уровнем 2013 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Новая цель была объявлена представителями совместной рабочей группы министерств торговли и окружающей среды Японии, которые считают, что такой темп позволит стране выйти на нулевой уровень выбросов к 2050 году.

Предыдущая цель Японии предполагала сокращение выбросов на 46% к 2030 году.

После общественного обсуждения предложенный рабочей комиссией план должен быть окончательно утвержден правительством Японии в рамках обязательств страны согласно Парижскому соглашению по климату.

Япония вошла в пятерку лидеров по выбросам CO2 в 2023 году, показывают данные Европейской комиссии.

В прошлом году более 60% выработки электроэнергии в стране приходилось на уголь и природный газ. Переход на возобновляемые источники энергии сдерживается, в частности, проблемами в сфере регулирования перезапуска атомных электростанций, а также нехваткой свободных земель для развития солнечной энергетики и строительства наземных ветропарков.

Между тем экологи и эксперты в области климата называют поставленную Японией цель недостаточно амбициозной. По оценкам аналитиков группы Climate Action Tracker, занимающейся анализом национальных климатических стратегий, чтобы удержать рост глобальной температуры в пределах 1,5 градусов Цельсия выше доиндустриального уровня, Японии необходимо сократить выбросы примерно на 80% к 2035 году, а не на 60%.

Для выхода на нулевые чистые выбросы Японии потребуется до 2050 года инвестировать в низкоуглеродные активы и инфраструктуры $7,7 трлн, пишет BloombergNEF в сентябрьском отчете.



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