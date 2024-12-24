Последнее обновление: 24.12.2024 15:24

В Турции произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки

В Турции 24 декабря произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки.

Предварительно, 12 человек погибли, еще трое получили ранения, передает CNN Turk.

"По предварительным данным, 12 человек погибли и три человека получили ранения в результате взрыва, произошедшего на заводе по производству взрывчатки в районе Кареси", – сообщил глава провинции Балыкесир Исмаил Устаоглу.

По его словам, взрыв прогремел в производственном цехе завода, но причина пока остается неизвестной. Оперативные службы выясняют, сколько людей находилось внутри.

Баки Эсер, староста района Кетейли, одного из сел, расположенных неподалеку от завода, рассказал: "Взорвалось место внутри завода, где производят пороховые капсулы. Там было много рабочих. Почти тысяча человек работают".



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