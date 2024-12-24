Украинских военных будут готовить к действиям в экстремальных условиях по новому стандарту

Украинские военнослужащие будут проходить подготовку к действиям в экстремальных условиях по новому стандарту. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Согласно информации, военные будут проходить специализированную подготовку по следующим направлениям: поисково-спасательная деятельность; выживание; избежание захвата в плен; стойкость в плену; подготовка из эвакуации; переподготовка.

Бойцы научатся выживать в разных условиях: арктических, тропических, горных и пустынных районах. Особое внимание – организации поисково-спасательных операций для эффективной эвакуации изолированного личного состава, отметили в Минобороны.

Подготовка состоит из трех уровней: базового, среднего и углубленного, каждый из которых имеет свои специфические задачи и методы обучения.

Стандарт разработан на основе стандарта НАТО и учитывает национальные особенности и боевой опыт Украины, приобретенный во время отпора российской агрессии.

"Риск оказаться в изоляции или выполнять боевые задания при сложных обстоятельствах сопровождает военную службу. Наша цель – обеспечить воинов необходимыми знаниями и подготовить инструкторов, которые помогут им выстоять в испытаниях", – подчеркнул замминистра обороны Дмитрий Клименков.

Обучение будут проводить инструкторы SERE, которые проходят регулярную переподготовку.