Новое правительство Исландии хочет провести референдум о членстве в ЕС

Трехпартийное правительство Исландии, сформированное в субботу, 21 декабря, в своей предвыборной программе анонсировало проведение референдума о членстве страны в Европейском Союзе. Об этом сообщает Vísir.

Социал-демократы, либералы и центристы, которые вошли в новое правительство Исландии, пообещали осуществлять внешнюю политику, "основанную на правах человека, мире, уважении к международному праву и тесном сотрудничестве с Европейским Союзом, другими нордическими странами и НАТО".

"Референдум о продолжении переговоров о членстве Исландии в Европейском Союзе состоится не позднее 2027 года", – отмечается в коалиционном договоре.

Кроме того, коалиционное правительство Исландии поручит независимым иностранным экспертам подготовить отчет о преимуществах и недостатках национальной валюты – кроны и "возможности Исландии в валютных вопросах".

Социал-демократическая партия и Партия реформ Исландии, которые вошли в правительство, декларируют приверженность к членству страны в Европейском Союзе.

В Партии реформ, чей лидер Торгердюр Катрин Гуннарсдоттир возглавит Министерство иностранных дел Исландии, ранее декларировали стремление провести референдум о членстве в ЕС.

Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году после финансового кризиса, но переговоры были приостановлены по ее инициативе в 2015 году. Тогда власти Исландии объяснили это неудачами еврозоны.

Опросы показывают, что членство в ЕС стало более популярным в Исландии: чуть более 45% исландских избирателей выступают за него, 35% – против, а остальные не определились.

Отчасти это связано с кризисом стоимости жизни в Исландии: считается, что членство в ЕС может способствовать развитию экономики за счет уменьшения торговых барьеров, а вступление в еврозону уменьшит волатильность обменного курса.