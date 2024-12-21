Индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 74 пункта по сравнению с 71,8 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительно также сообщалось о росте индекса в текущем месяце до 74 пунктов. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра. Подъем продолжается пятый месяц подряд, индикатор находится на максимальном уровне с апреля.

Для сравнения: в декабре 2023 года индикатор находился на отметке 69,7 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце повысился до максимальных с апреля 75,1 пункта с ноябрьских 63,9 пункта, тогда как индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода понизился до минимальных с августа 73,3 пункта с 76,9 пункта.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год выросли впервые с мая - до максимальных с июля 2,8% с 2,6%. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) снизилась до 3% с 3,2%.