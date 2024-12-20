Латвия запретит въезд из Беларуси грузовикам с более чем 200 л топлива в баках

С 1 января 2025 года запрещается въезд в Латвию из государств, не являющихся членами Евросоюза, на коммерческом автомобиле, если объем топлива в его топливных баках превышает 200 литров. Об этом сообщила Служба государственных доходов Латвии.

"В настоящее время на коммерческие автотранспортные средства, въезжающие в Латвийскую Республику из третьих стран, не распространяются ограничения на топливо, а все топливо в стандартном топливном баке транспортного средства освобождено от пошлины. С 1 января 2025 года таможенники на пунктах пропуска Латвийской Республики с Россией и Беларусью будут контролировать количество ввозимого коммерческими автотранспортными средствами топлива", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что если количество топлива в стандартном топливном баке грузовика превышает установленный лимит, перевозчику придется вернуться в страну, из которой коммерческое транспортное средство въехало в Латвию.

Сообщается, что "ограничение на импорт топлива из третьих стран установлено для сокращения нарушений, связанных с незаконной торговлей импортным топливом, освобожденным от пошлины в Латвии, и для предотвращения неравенства возможностей между перевозчиками ЕС".

"Существует риск, что часть топлива, которое таким образом легально импортируется, окажется на нелегальном топливном рынке. Установление лимита в 200 литров топлива в стандартных топливных баках коммерческих автотранспортных средств, въезжающих из третьих стран, снижает риски нелегальной торговли топливом", - подчеркнули в латвийской службе.