Грузия готова корректировать закон об "иноагентах" вместе с Советом Европы

Правительство пообещало изменить содержание закона "Об иностранном влиянии". Об этом сказал генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе на пресс-конференции.

По словам Берсе, для этого будет создана рабочая группа с участием представителей Грузии и Совета Европы, в том числе Венецианской комиссии.

"Я выразил обеспокоенность по поводу законодательства, которое ухудшает права организаций гражданского общества и физических лиц. Это законодательство должно быть изменено, чтобы полностью соответствовать европейским стандартам, как это предусмотрено Европейской конвенцией по правам человека и как на это указывает Венецианская комиссия. Я приветствую и сообщаю, что правительство дало обещание изменить содержание закона о зарубежном влиянии. Будет создана рабочая группа с участием представителей Грузии и Совета Европы, включая Венецианскую комиссию, которая займется выявлением необходимых изменений в законодательстве. Я выражаю надежду, что подобные процессы также могут быть реализованы в других направлениях, таких как равенство, предотвращение дискриминации, избирательные реформы, реформы системы тюрем и пробации", – заявил Берсе, которого цитируют грузинские медиа.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил, что власти готовы обсуждать изменения и сотрудничать с Советом Европы.

Кроме того, он заявил, что к концу декабря будут освобождены большинство задержанных в ходе протестов последних недель, а также обещал, что силовики перестанут применять силу, "потому что протесты стали мирными". 30 человек останутся под арестом, так как, по словам грузинского премьера, они проходят по уголовным статьям.

Принятие закона вызвало критику со стороны Евросоюза и США. Лидеры стран ЕС заморозили процесс вступления Грузии в Евросюз и выделение €30 млн, предназначенных на поддержку Тбилиси в оборонной сфере.

Ряд оппозиционных лидеров отказались от встречи с генсеком Совета Европы. Они считают, что диалог Берсе с властями позволяет правящей "Грузинской мечте" получить легитимацию от европейских институтов.