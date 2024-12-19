Последнее обновление: 19.12.2024 18:00

Рассмотрение заявок о предоставлении убежища от сирийцев приостановили 15 стран ЕС

Рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища от сирийцев на данный момент приостановили 15 стран Евросоюза.

"В настоящий момент государства ЕС весьма осторожны", – сказала директор Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA) Нины Грегори.

В интервью изданиям медиагруппы Funke она уточнила, что в Евросоюзе хотят сначала посмотреть, как будет развиваться Сирия после падения режима Башара Асада.

"Мы очень внимательно следим за тем, стабилизируется ли ситуация в Сирии и будет ли новый режим действительно в состоянии контролировать всю территорию страны", – подчеркнула Грегори.

По ее словам, основную ответственность за преследование людей в Сирии несет ее бежавший в Москву экс-президент Башар Асад.

"В зависимости от развития ситуации мы должны проверить, будут ли сейчас другие основания, оправдывающие подачу прошения об убежище", – объяснила директор EUAA.

В долгосрочной перспективе для стран ЕС могут открыться законные перспективы окончить срок действия права на пребывание для многих сирийцев, полагает она.



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