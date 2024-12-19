Последнее обновление: 19.12.2024 18:00

Армения откажется от ввоза подержанных товаров под видом гуманитарной помощи

В Армении готовятся радикальные изменения в политике приема гуманитарной помощи, пишут местные СМИ.

Согласно информации, на заседании правительства 19 декабря премьер-министр Никол Пашинян выступил с инициативой законодательно запретить ввоз в страну бывших в употреблении товаров, поступающих в качестве гуманитарной помощи.

По данным Национального статистического комитета, масштабы такого импорта впечатляют: только за девять месяцев 2024 года в страну поступило свыше 1145 тонн гуманитарных грузов общей стоимостью около $80 млн.

Между тем качество этой помощи вызывает серьезные опасения у руководства страны.

Премьер-министр занял жесткую позицию по этому вопросу, заявив, что даже уже находящиеся на армянской таможне подержанные товары должны быть возвращены отправителям. По его словам, практика превращения Армении в основное направление для поставок товаров "секонд-хенд" противоречит стратегии развития страны.

"Существует множество государств, действительно нуждающихся в такой помощи. Пусть использованные и изношенные вещи направляют туда", – подчеркнул Пашинян.

По его словам, Армения больше не будет принимать подобные грузы.



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