SpaceX вывела на орбиту два спутника связи европейской компании SES

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту два спутника связи O3b mPOWER европейского телекоммуникационного оператора SES S.A. об этом сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод обоих спутников O3b mPOWER подтвержден", - говорится в сообщении.

Спутники O3b mPOWER, созданные корпорацией Boeing Co., предназначены для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет и предоставления услуг мобильной связи в глобальном масштабе.

SES, зарегистрированная в Люксембурге, оказывает услуги коммерческому сектору, правительственным структурам, а также предоставляет высокозащищенные каналы связи для вооруженных сил. Это второй по величине спутниковый оператор в мире.

Запуск осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде во вторник в 17:26 по времени Восточного побережья США (в среду в 02:26 по Москве). Спутники вышли на заданную орбиту примерно через два часа после старта.

В декабре 2022 года ракета SpaceX вывела на орбиту первую пару спутников O3b mPOWER. Нынешние спутники стали седьмым и восьмым аппаратом этого типа.

В предстоящие 18 месяцев на среднюю околоземную орбиту высотой 8000 км планируется вывести еще пять спутников O3b mPOWER, сообщила компания SES. Общее их количество достигнет 13 аппаратов.

Эти спутники нового поколения дополнят уже существующую группировку из 20 спутников O3b. С точки зрения пропускной способности новые аппараты позволят обеспечить более полное покрытие сигналов для мобильной связи и беспроводной передачи данных в большинстве стран мира.