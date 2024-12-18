Последнее обновление: 18.12.2024 18:00

Электромобили занимают лишь 3% рынка новых авто в Польше

Доля электромобилей на рынке новых легковых автомобилей в Польше составляет примерно три процента, что ставит ее на третье место c конца в Евросоюзе. Об этом говорится в последнем отчете Польского общества новой мобильности.

Мацей Гис из ПОНМ отметил, что при этом в Польше расширяется инфраструктура зарядки электромобилей.

В начале февраля начнет действовать новая программа субсидирования покупки и лизинга новых электромобилей. Физические лица и индивидуальные предприниматели смогут подать заявку на сумму до 40 тыс. злотых.



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