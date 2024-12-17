В Финляндии в прошлом году эмиграция несколько превысила иммиграцию

В течение 2023 года из Финляндии эмигрировали несколько больше граждан, чем иммигрировали. Такие данные опубликовало статистическое ведомство.

За 2023 год количество совершеннолетних финских граждан, выехавших за границу, оказалась несколько больше, чем тех, которые иммигрировали, разница составила 1600 человек. Эта цифра почти совпадает с 2022 годом, сообщает Yle.

Внутри страны возобновилась тенденция по миграции в столичный регион из других частей страны, в частности среди молодежи. Одновременно, хотя и в небольших цифрах, наблюдается отток людей с высшим образованием из хельсинской агломерации в другие регионы.

Переезды людей иностранного происхождения наблюдаются преимущественно в столичный регион и регион Пирканмаа, где крупнейшим городом является Тампере.