В Германии выявлены случаи заражения опасным штаммом вируса mpox.

Одну школу в городе Ресрат в земле Северный Рейн - Вестфалия закрыли на карантин в связи с болезнью двух учеников, остальные школьники из нее временно переведены на дистанционное обучение, сообщает dpa.

Кроме этих двух детей, опасным вариантом Ib вируса mpox заразились двое членов той же семьи. Предположительно один из них "привез" болезнь из своей поездки в Африку и заразил ею родных. Сейчас все четверо находятся на карантине.

Риск заразиться опасным штаммом оспы обезьян для жителей Германии, согласно оценке Института имени Роберта Коха, по-прежнему остается низким.

"Для передачи mpox необходим тесный физический контакт", - пояснили в институте.

При этом медики добавили, что внимательно следят за ситуацией и готовы корректировать свою оценку.

Штамм Ib считается более заразным, чем другие виды обезьяньей оспы, и чаще приводящим к летальному исходу. В 2024 году он начал распространяться в Африке. 17 августа Агентство здравоохранения Африканского союза сообщило, что с начала года в 12 странах континента было зафиксировано свыше 18 тыс. случаев заражения mpox, 541 человек скончался. ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения.