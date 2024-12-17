Последнее обновление: 17.12.2024 13:57

Суд Нью-Йорка отказался отменить вердикт по делу Трампа о выплате порноактрисе за молчание

Верховный суд штата Нью-Йорк отклонил аргументы адвокатов Дональда Трампа о президентском иммунитете в деле о выплате $130 тысяч порноактрисе Сторми Дэниелс. Об этом сообщает CNN.

Судья признал действия Трампа личными, а не официальными, поэтому иммунитет не применяется.

Как известно, в мае 2024 года суд присяжных признал Трампа виновным в фальсификации отчетности для сокрытия этой выплаты. Хотя сама выплата не является незаконной, ее оформили как оплату юридических услуг адвокату, что по законам Нью-Йорка считается преступлением.

Приговор по делу откладывается уже дважды, новой даты пока нет. Трамп продолжает отрицать свою вину и намерен обжаловать решение суда.

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