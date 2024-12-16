В еврозоне рост зарплат в III квартале составил 4,4%

Размер почасовой заработной платы в еврозоне в III квартале 2024 года увеличился в среднем на 4,4% относительно аналогичного периода 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

Показатель вырос 13-й квартал подряд.

Согласно пересмотренным данным, во II квартале зарплаты повысились на 4,9%, а не на 4,5%, как было объявлено ранее.

Среди крупнейших стран блока замедление темпов роста зарплат в третьем квартале было отмечено в Германии (до 4% с 5,7% во втором квартале) и Франции (до 2,7% с 3,3%), а ускорение - в Испании (до 4,7% с 3,9%) и Италии (до 5,2% с 4,2%).

В странах Евросоюза почасовая заработная плата в III квартале в среднем увеличилась на 5% относительно того же периода прошлого года. Это также самый слабый рост с начала года: рост зарплат во втором квартале составил 5,5%, а в первом - 5,6%.

Самый сильный рост почасовой заработной платы зафиксирован в Румынии (17,1%), Хорватии (15,1%) и Венгрии (14,1%).