Украина произвела около сотни ракет " Пекло"

Новая украинская крылатая ракета "Пекло" пошла в серию. За последние три месяца компания-производитель изготовила около 100 штук. Об этом говорится в материале ЭП.

В тексте написано, что после завершения разработки и кодификации ракета "Пекло" сразу же пошла в серийное производство. Контракты заключают те же подразделения, что оперируют дальнобойными дронами.

За последние три месяца компания-разработчик изготовила около 100 ракет и сейчас наращивает способности производства. Точную цену одной серийной ракеты ЭП разглашать не может, однако она будет меньше стоимости украинского дрона-камикадзе "Лютый".

По словам разработчика, ракета на 70% состоит из украинских компонентов, произведенных государственными и частными компаниями. Узких мест в серийном производстве много, поэтому их пытаются нивелировать за счет взаимозаменяемости элементов. Например, ракета сможет работать на разных двигателях, в зависимости от их доступности на рынке.