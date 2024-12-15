Последнее обновление: 15.12.2024 14:23

Škoda Auto начала производство новой модели на заводе в Индии

Škoda Auto запустила серийное производство новой Škoda Kylaq на своем заводе в Пуне (Индия).

Первые поставки внедорожника покупателям запланированы на январь.

После Kushaq и Slavia, Kylaq является третьей моделью Škoda, разработанной и произведенной в Индии. В настоящее время это крупнейший неевропейский рынок бренда.

«С началом производства новой модели компания Škoda Auto Volkswagen India Private Limited увеличила мощность завода в Пуне на 30% до 255 тысяч автомобилей в год», - сообщается в пресс-релизе Škoda.

Кроме того, Kushaq стала первой моделью автогиганта в популярном сегменте автомобилей длиной менее 4 метров, на долю которого приходится почти половина продаж на индийском авторынке.



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