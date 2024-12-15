Шторм унес жизни по меньшей мере 11 человек на заморских территориях Франции

По меньшей мере 11 человек погибли после того, как на заморские территории Франции нахлынул циклон. Об этом со ссылкой на заявления французских синоптиков и власти сообщает Reuters.

По информации французские синоптиков, это был самый сильный шторм, обрушившийся на французский архипелаг в Индийском океане к северу от Мадагаскара за последние 90 лет. В результате него погибли по меньшей мере 11 человек.

Циклон "Чидо" пронесся над Майоттой ночью и принес ветер со скоростью более 200 километров в час. Он повредил временное жилье, правительственные здания и больницу.

По словам представителей власти, трудно установить точное количество погибших после циклона, который также вызвал беспокойство относительно доступа к еде, воде и санитарии.

Представитель французского Министерства внутренних дел заявил, что подсчитать количество жертв будет сложно, ведь Майотту населяет мусульманское население, которое "хоронит умерших хоронят в течение 24 часов".

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что внимательно следит за ситуацией на Майотте. Он заверил – вся Франция на стороне Майотты.

"Спасибо правительственным службам, силам чрезвычайных ситуаций и безопасности, которые были мобилизованы. Подкрепление уже здесь, и еще больше прибудет завтра", – добавил он.

В прошлом месяце проливные дожди накрыли Испанию, в результате чего погибли более 220 человек.

В начале декабря количество погибших от шторма "Бора " в Греции возросло до трех.