Последнее обновление: 15.12.2024 14:23

На горнолыжном курорте в Грузии нашли тела 12 человек

В Грузии нашли тела 12 работников индийского ресторана на горнолыжном курорте Гудаури. Об этом сообщает МВД Грузии.

Полицейские начали расследование предполагаемого несчастного случая в Гудаури. В результате на втором этаже ресторана в спальном помещении обнаружили 12 тел. Следов насилия на телах предварительно не нашли.

По предварительной информации, рядом со спальнями находился генератор, который был включен накануне из-за отключения электричества в здании.

Из 12 погибших 11 — иностранцы, а один — гражданин Грузии, уточнила полиция.



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